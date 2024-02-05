Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde geçtiğimiz 1 Aralık ve 2 Şubat tarihleri arasında 6 farklı iş yerinden ve TIR’lardan 4 milyon TL değerinde gıda malzemesi, otomobil lastiği ve teknolojik malzemenin çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul’da bir akaryakıt istasyonundan bidon ile benzin aldığını tespit ettikleri şüpheliyi çetenin diğer üyelerinin de belirlenmesi için takibe aldı. Polis, bir araya gelen şüphelilerin, araçla Gebze ilçesinde bir TIR parkına doğru gittiğini görüp takip etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

TIR parkında hırsızlık yapmaya çalışan 1'i kadın, 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olayında kullandığı araca ise araba-alım satım sitesinde bir ilandaki aynı marka, model ve renkteki bir aracın plakasının takıldığı tespit edildi. Daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan 7 şüpheli, emniyetteki sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüphelinin kucağında bebek ile adliyeye geldiği dikkati çekti.