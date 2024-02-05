Bakan Yerlikaya'dan 'güvenlik' konulu toplantı açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla; terör, uyuşturucu, organize suç örgütleri ve arama/yakalama konularını içeren toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımıza Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amirimiz Cemil Gülen ve Pilot Emekli Albay Levent Öztürk'ün ruhlarına Fatiha okuyarak başladık. Şehit pilotlarımıza ve vatanımız uğruna fedayı can eyleyen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları âli olsun" dedi.