Boş dükkânda yangın çıktı

Yangın, akşam saatlerinde Kıbrısköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt katında bulunan boş dükkanda bir anda alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye erleri, binayı sarmadan yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.