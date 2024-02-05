- Asayiş

Boş dükkânda yangın çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, boş dükkanda çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boş dükkânda yangın çıktı mask
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Yangın, akşam saatlerinde Kıbrısköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın alt katında bulunan boş dükkanda bir anda alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye erleri, binayı sarmadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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05 Şub 2024 - 19:53 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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