- Gündem

Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat altın (41), geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Altın’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

# Şırnak İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzm. Dr. Suat altın, Sağlık, sevk, Devlet, için, yoğun, otopsi, Sosyal Medya

05 Şub 2024 - 19:27 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL