Bakan Tekin, büyükelçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tekin, ilk olarak Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile makamında bir araya geldi.
Bakan Tekin sonrasında, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i de kabul etti.
Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde eğitim alanında yapılan işbirliği konuları ele alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.