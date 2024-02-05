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Bakan Tekin, büyükelçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suudi Arabistan, Kazakistan ve İngiltere'nin Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Bakan Tekin, büyükelçileri kabul etti mask
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tekin, ilk olarak Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile makamında bir araya geldi.

Bakan Tekin sonrasında, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i de kabul etti.

Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde eğitim alanında yapılan işbirliği konuları ele alındı.

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05 Şub 2024 - 18:52 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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