Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil mi ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yapılacak anmalarda yoğunluk yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:
“06 Şubat 2023 tarihinde, İlimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06 Şubat 2024 tarihinde bir 1 gün süreyle ara verilmiştir.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.