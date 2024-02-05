- Asayiş

7 şüpheli tutuklandı

MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

7 şüpheli tutuklandı mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Savcılık tarafından Filistin politikasına muhalif olan 6 kişiyle ilgili bilgileri hukuk bürosu çalışanları ve kişisel bağlantıları MOSSAD'a gönderen 9 şüpheli tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

# Mossad, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, sevk, soruşturma, ilgili, ISE, için, İzmir, çalışma

05 Şub 2024 - 18:04 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL