7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Savcılık tarafından Filistin politikasına muhalif olan 6 kişiyle ilgili bilgileri hukuk bürosu çalışanları ve kişisel bağlantıları MOSSAD'a gönderen 9 şüpheli tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.