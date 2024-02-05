‘Cibuti Dostluk Barajı’ açıldı

Bakan Urağlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cibuti’de, Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohamed Ahmed Awaleh ile birlikte ‘ Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı’nın açılışını yaptı. Uraloğlu, barajın isminin ‘dostluk’ olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok güzel bir isim oldu. Bundan sonraki yapacağımız işlerde ‘dostluk abidesi’ olarak bize yön çizeceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin önemine değinen Uraloğlu, “Cibuti ile tam 400 yıldır dostuz. Bu dostluğumuzu da bundan sonra güçlendirecek, devam ettireceğiz. Yakın zamanda olan yağışlarda bu yaptığımız baraj dolayısıyla Cibuti şehrinin korunduğunu öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Ommar Guelleh’in yakın bir dostane ilişkisi olduğunu söyledi.

Cibuti’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, “Biz yollar yapıyoruz, köprüler, barajlar yapıyoruz elbette kıymetlidir. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim. Siz burada ne kadar mutlu, ne kadar güçlü olursanız biz de Türkiye'de o kadar mutlu o kadar güçlü olacağız. Barajımızın yapılmasında emeği geçen Cibuti yetkilileri ve Türkiye’deki DSİ Genel Müdürlüğümüze emeği geçen firmamıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Cibutili yetkililerle birlikte ‘Türkiye-Cibuti Dostluk’ barajının açılış kurdelesini kesti. Uraloğlu, dostluk barajının açılış kurdelesini kestiği makası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini söyledi.