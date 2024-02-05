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Çanakkale'de kök hücre kiti vurgunu

ÇANAKKALE'de kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin TL arasında sattığı belirlenen, aralarında 2 öğretim görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı....

Çanakkale'de kök hücre kiti vurgunu mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Prof. Dr. H.Y.E., Doç. Dr. T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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05 Şub 2024 - 17:40 DHA Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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