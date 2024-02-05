Küçük Rabia'yı itfaiye personeli kurtardı

Bucak ilçesi Dutalan köyü Sığındı Mahallesi'nde oturan Akif ve Alime Şan çifti, saat 13.30 sıralarında down sendromlu kızı Rabia'yı göremeyince aradı. Kızına seslenen Alime Şan, evlerinin önündeki sondaj kuyusundan ses geldiğini fark etti. Yaklaşık 5 metrelik kuyuyu kontrol eden Alime Şan, kızının içeride olduğunu anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibindeki itfaiye personeli, bir insanın sığabileceği genişlikteki kuyuya, ayağına bağlanan iple sarkıtıldı. Jandarma ve köylülerin yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli, Rabia'yı çıkardı. Sağlık ekipleri, Rabia'nın sağlık durumunu kontrol etti, babası ve annesi de çocuklarına sarıldı. Tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Rabia Şan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.