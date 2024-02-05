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Eşcinsel ilişki vaadiyle gasp ettiler

Denizli'de internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği, farklı tarihlerde eşcinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı sıkarak cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Eşcinsel ilişki vaadiyle gasp ettiler mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 4 kişinin gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.A. (24) ile Z.A. (17) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün Merkezefendi ilçesinde 2 şüpheliyi yakaladı. 2 erkek şüphelinin, internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği cinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı ile etkisiz hale getirerek, cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbedip, kaçtıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

# ile, Ocak, sevk, çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü

05 Şub 2024 - 16:00 DHA Denizli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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