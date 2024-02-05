Eşcinsel ilişki vaadiyle gasp ettiler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında 4 kişinin gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.A. (24) ile Z.A. (17) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün Merkezefendi ilçesinde 2 şüpheliyi yakaladı. 2 erkek şüphelinin, internet siteleri üzerinden tanıştıkları 4 erkeği cinsel ilişki vaadiyle kiraladıkları apart dairelere çağırıp, biber gazı ile etkisiz hale getirerek, cep telefonları ile toplam 90 bin lirayı gasbedip, kaçtıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.