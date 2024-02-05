Polise gidip kamera görüntüleri ile şikayetçi olan şoför Cihan, "Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü" dedi.

Otogar Taksi Durağı'na bağlı olarak çalışan taksici Mehmet Cihan, dün saat 03.30 sıralarında Aydın Adliye binası önünden 2 kadın müşteri aldı. Ön koltukta oturan yolcu M.Ç. ile İzmir'den 5 ay önce Aydın'a geldiği öğrenilen 2 çocuk babası taksi şoförü Cihan arasında tartışma çıktı. Cihan, kendisine küfreden yolcuyu, araçtaki kameranın kayıtta olduğunu belirtip, uyardı. Fakat yolcu küfürlerine devam edip, "Kendini arızaya bağlama. Burası Ankara değil; seni kimse burada silahla vurmayacak. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. Cihan, 2 yolcusunu daha sonra Güzelhisar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde indirdi. Görüntüler taksi sahibi tarafından sosyal medyada paylaşırken, Mehmet Cihan bu sabah Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, M.Ç.'den şikayetçi oldu.

' HER ŞEY 10 SANİYELİK'

Mehmet Cihan, "Herkes hayatta namusu ve şerefi için yaşıyor. Bana ettiği küfürler değil; taksiden inerken söylediği sözler zoruma gitti. İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız öldürüldü. Neden öldürüldü? Para için. Araba kullanırken önümüze bakıyoruz; arkamıza değil. O şartlarda polemiğe girdik, bana küfretti. O sırada yanımdakine mi arkamdakine mi yoksa yola mı bakayım? Arkamdan silah veya bıçak mı çekilecek onu mu kontrol edeyim? Yazık, günah. Her şey 10 saniyelik. 2 çocuğumun rızkı için mücadele veriyorum. Sonucu bu olmamalı" dedi.