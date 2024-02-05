Mersin'de kaçak makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Bir otomobile de el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Takip sırasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.