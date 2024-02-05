Mersin'de kaçak makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Bir otomobile de el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Toroslar ve Gülnar ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Takip sırasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada 61 bin 700 kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, soruşturma sürüyor.