Meslektaşını öldürdü

Konya’nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt'un, meslektaşı Yıldırım Uyan’ı öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ali Osman Kurt'un, çarptıktan sonra otomobiline bindirdiği Uyan'ı, ahırına götürüp bağlayarak burada da yaklaşık 4 saat boyunca döverek işkence yaptığı belirlendi. Uyan'ın otopsi raporunda ise vücudundaki bütün kemiklerin kırık; yüzü, omzu ve kalçasında da yanık olduğu saptandı.

Kurt, ifadesinde Uyan'ın geçmişten kaynaklanan husumetten dolayı dövdüğünü belirterek, ''Takip ederek arabamla çarptım. Ellerini kollarını bağlayarak arabaya bindirdim. Kendime ait ahıra bağladım. Orada yaklaşık 4 saat dövdüm'' dedi.

CESEDİNİ YAKMAK İSTEMİŞ

Cesedi yakmak istediğini de itiraf eden Kurt, ''Orada ölünce benzin alıp dağa götürdüm. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzakta bir yerde yakmaya çalıştım, ancak olmadı. Daha sonra onu orada bırakıp evden kazma ve kürek alıp tekrar bölgeye geldim. Yakmaya çalıştığım yerin 800 metre ilerisinde bir çukur kazarak gömdüm. Otomobilimin içerisindeki koltuktaki kumaşları ise yoğun kan olduğu için kendim kestim" dedi. Kurt, itirafının ardından Uyan'ın, cesedini gömdüğü yeri de polise gösterdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Kurt'un, yol kenarında yürüyen Uyan'a, otomobiliyle çarpıp, ardından 1'isi demir, 3 sopayla dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kurt’un çarptıktan sonra Uyan'ı, yaklaşık 5 dakika boyunca sopalarla dövdüğü, daha sonra sürükleyip otomobilin yanına getirdiği yer alıyor. Burada da dövmeye devam ettiği Uyan'ı, el ve ayaklarını bağladıktan sonra yine sürükleyerek otomobiline bindirdiği görülüyor.