Depremzede çocuklara psikososyal destek

Albayrak Grubu, Hatay Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte kukla gösterisi, konsol oyunları gibi bir dizi etkinliği çocuklarla buluşturdu. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, “Asrın felaketinin ilk saniyelerinden itibaren yaraları sarmak ve bölgeye destek olmak adına çalışmalarımıza başladık. Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. Hayırda yarışınız diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik” dedi.

Albayrak Grubu olarak deprem sonrası vakit kaybetmeden yardım çalışmalarına başladıklarını aktaran Ahmet Albayrak, “Tüm süreç boyunca; Yeşilay, Türk Kızılay Derneği, AFAD, MSB, jandarma ve milletimizle tek vücut olarak çalıştık. Gruba ait Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Trabzon Port, TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Kademe, Vogel, Albil, Ağa Maden, Mezra Ziraat, Nakil Lojistik, Ereğli Tekstil, Platform Turizm ve Varaka gibi şirketlerinin büyük destek verdiği bu seferberlikte en ön sıralarda yer aldık” ifadelerini kullandı.

“KONTEYNER KENT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK”

Deprem bölgesine yaklaşık 207 milyon TL’lik maddi yardımda bulunduklarını söyleyen Albayrak, “Bu doğrultuda yıkılan binalar neticesinde büyük bir soruna yol açabilecek barınma konusunda devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Albayrak İnşaat faaliyeti kapsamında Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesinde “Konteyner Kent Projesi”ni hayata geçirdik. İki şehirde toplamda 1050 adet konteynerin yer aldığı projede cami, mescit, 12 derslikli okul, çocuk eğitim merkezi, yemekhane, çocuk ve gençlik atölyeleri, etkinlik alanları, park gibi alanlar da bulunuyor” diye konuştu.

“DEPREMİN 2’NCİ GÜNÜNDE KONTEYNER KENT KURMAYA KARAR VERDİK”

1967 yılında meydana gelen Pülümür depreminde henüz 14 yaşındayken deprem konutları inşasına şahitlik ettiğini ifade eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, “1939 Erzincan depremi olduğunda dedemiz yardım için milletimizin yanındaydı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde de yardım için biz oradaydık. Depremin henüz 2’nci gününde bir konteyner kent kurmaya karar vererek harekete geçtik. Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz hâlihazırda deprem bölgesine akın ediyordu. Bu refleks, göreceğiniz üzere, bizlere grubumuzun tarihinden miras kalan bir misyondur. Bizler, tüm bu yardımlarımızı hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirirken en büyük gücümüzü; grubumuzun tarihi misyonu ve çalışma arkadaşlarımızın fedakârlıklarından aldık” dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok çocukların etkilendiğini ifade eden Albayrak, “Aile bireylerini depremde kaybeden, okullarından, arkadaşlarından ayrı kalan çocuklar için depremin ilk gününden itibaren pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Depremin ilk gününden itibaren yardım ve desteklerini artırarak sürdüren Albayrak Grubu, gönüllüleri ile birlikte 5 Şubat günü Hatay, Kırıkhan’daki Konteyner Kent’te çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Grubun önemli markalarından Ketebe Çocuk, GZT ve grubun gönüllüleri çocuklarla bir araya geldiler. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Yeşilay ile “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” etkinliğiyle 220 faaliyet gerçekleştirilerek 1457 çocuğa psikososyal destek sağlayan gönüllüler bu vesileyle projelerine bir yenisini daha ekledi” bilgilerini paylaştı.

Deprem bölgesine Albayrak Grubu tüm şirketlerinin destek sağladığını sözlerine ekleyen Ahmet Albayrak, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“7 TIR’la 640 bin 59 adet paket giyim, 20 bin paket tekstil ürünü, 8 TIR ve 4 minibüsle gıda ve hijyen kiti, 10 TIR ev eşyası, 4 adet mobil aşevi, 6 adet mobil tuvalet, 104 adet konteyner ve çadır, 5000 adet kumanya, 575 adet varil soba, 375 ton şeker, 11 TIR’la yaklaşık 215 ton hayvan yemi, 10 ton yakıt (odun), 10 konteyner ile 23 bin 534 adet ev eşyası, 108 adet nakliye için TIR, yolcu transferi için 73 adet otobüs ve minibüs desteğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı amaçladık.”

60 BİN ADET KULLANIMA HAZIR ÇADIR AFAD’A TESLİM EDİLDİ

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin giyim ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Ereğli Tekstil şirketi, bu tecrübesinden hareketle afet bölgesi için kırmızı alarm verdi” diyen Albayrak, şöyle devam etti:

“AFAD’ın acil çadır siparişleri doğrultusunda hızla çadır üretimine başlayan Ereğli Tekstil, tüm imkân ve kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkararak 24 saat prensibiyle gece gündüz demeden vardiyalı olarak çalıştı. Ereğli Tekstil bu çalışmalar doğrultusunda 60 bin adet kullanıma hazır çadırı AFAD’a teslim etti.

Nakil Lojistik ve Platform Turizm firması da birikim ve imkânlarını deprem bölgesi için kullandı. 80’den fazla TIR, 70’ten fazla otobüs ve minibüs ile yardım ve gönüllü ekiplerinin transferi için yollara koyuldu.”

“DEZENFORMASYONLA MÜCADELE EDİLDİ”

Deprem sonrası dezenformasyonla da mücadele ettiklerini söyleyen Albayrak, “Depremin ilk dakikalarından itibaren doğru bilgiye ulaşmak, doğru bir afet iletişimi sağlamak neredeyse imkânsızdı. İlerleyen saatlerde ise deprem fırsatçılarının dezenformasyon çalışmalarına şahit olundu. Albayrak Medya’nın tüm basın-yayın markaları büyük bir soruna yol açabilecek afet iletişimine destek olduğu gibi deprem sürecinde gerçekleşen dezenformasyona karşı da bir set kurdu” ifadelerini kullandı.

Tüm maddi yardımların yanında psikososyal ve gönüllülük esaslı çalışmalarla da deprem bölgesine destek olduklarını aktaran Ahmet Albayrak, “Depremin ilk anından itibaren 83 gönüllü ve operatörle arama kurtarma faaliyetlerine destek olduk” dedi.