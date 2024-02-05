Ekinözü Kaymakamı lojmanında ölü bulundu

Ekinözü Kayamakamı Mesut Coşkun'un lojmanda cesedinin bulunmasıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun’un evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.