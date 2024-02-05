Çelik: "Su tüketimi az olan ırkları yaygınlaştıracağız"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, iklim değişikliğinin neden olduğu su kısıtına karşı su tüketimi az olan bitki ve hayvan ırklarını yaygınlaştırarak mücadele edeceklerini belirterek, büyükbaş ve küçükbaşlarda karşılaşan çiçek ve şap hastalıklarına karşı da aşılama uygulamalarını artırdıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında Trabzon'da 'Tarımsal Üretimin Planlanması' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, tarımsal üretim politikaları ve bakanlığın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemleri anlattı.

'ORTA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SU KISITI SORUNU OLUŞACAK'

Salih Çelik, iklim değişikliğinin Türkiye'de bazı bölgelerde su kısıtına neden olduğunu söyleyerek, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su kısıtı çok önemli bir sorun, bizde IPCC ve çölleşme haritalarına göre Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde su kısıtı sorunu önümüze çıkacak. Bu bölgelerle alakalı da fazla su tüketmeyen bitkisel üretim ile fazla su tüketmeyen ırkları yaygınlaştırmakla alakalı projelerimiz var. 2024 yılı içerisinde bu projelerimizi işleme sokacağız, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olacağız" dedi.

'TEDBİRLERİMİZİ ALIP, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPIYORUZ'

Son günlerde Artvin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hayvanlarda artış gösteren çiçek ve şap hastalığına karşı aşı sayısını artırdıklarını kaydeden Çelik, "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz, hayvanlarda görülen çiçek ve şap hastalığı ile ilgili sürekli çalışma halindeler. Bu kapsamda her yıl 2 dönem yapılan şap aşısını Sayın Bakanımızın da açıklaması doğrultusunda 2024 yılında 3 döneme çıkarmayı planlıyoruz. Çiçek aşısı da sürekli sahadaki veteriner hekimlerimiz tarafından uygulanan bir aşıdır. Karşılaştığımız vakalar, münferit olaylardır. Bize ihbarlar geldiği anda hemen tedbirlerimizi alıp, gerekli işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

'SU ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 850 ARTTI'

Mehmet Nuri Yılmaz da Türkiye'nin su ürünleri üretim ve ihracatı konusunda hızlı bir büyüme kaydettiğini dile getirerek, "Su ürünleri, Türkiye'de canlı bir sektör. 2000 yılından bugüne baktığımız zaman yüzde 750 büyüyen aynı zamanda ihracatta da yüzde 850 büyüyen bir sektör. Türkiye olarak 50 milyon insanı, 110 ülkeye su ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Sürekli büyüyor ve gelişiyoruz. Gıda kaynakları dün olduğu gibi bugün de çok önemli ve yarın da önemli olacak. Dolayısıyla su ürünleri geleceğin sektörüdür. Dünya toplumlarının en büyük korkusu gıdaya ulaşamamak yönünde; gelecekte gıda su ve enerjiye erişimde sıkıntılar olabilir. Bu anlamda tüm ülkeler gelecekteki yapısal politikalarını buna göre şekillendirmeye çalışıyor" dedi.

'KARADENİZ SOMONU MARKA DEĞERDİR'

Karadeniz somonu üretimi ve ihracatına ilişkinde bilgi veren Yılmaz, "Karadeniz somonu yeni bir yapılanmayla ortaya çıktı. Doğu ve Batı Karadeniz arasında 200 bin ton civarında Karadeniz somonu üretim potansiyelimiz var. Fakat şu an bunun 75-85 bin ton civarında üretim gerçekleştiriyoruz. Bu ürünü yurt dışına gönderiyoruz. Karadeniz somonu bir marka değerdir" diye konuştu.