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Aydın memecik zeytinyağına coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın memecik zeytinyağının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı

Aydın memecik zeytinyağına coğrafi işaret tescili mask
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efeler ve bereketli topraklar diyarı Aydın'ın incir ve kestanesinden sonra şimdi de 'memecik zeytinyağı' AB tescili aldı. Aydın'ımıza, Aydınlı üreticilerimize, sektöre ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Milas zeytinyağı ve Edremit zeytinyağından sonra Aydın memecik zeytinyağı ile AB'den coğrafi işaret tescili alan zeytinyağı sayımız da 3'e ulaşmış oldu. Paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde ülkemiz ile özdeşleşen ürünlerimizi uluslararası alanda tanıtmaya ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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05 Şub 2024 - 14:25 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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