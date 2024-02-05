Pakistan Büyükelçiliği'nde fidan dikimi

Pakistan Büyükelçiliği, 'Keşmir Dayanışma Günü' ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yılı nedeniyle program düzenledi. Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar ve çok sayıda davetli katıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu. Sonrasında Büyükelçi Cüneyd ve Derya Yanık, depremde hayatını kaybedenler için büyükelçilik bahçesinde fidan dikti.

' 77 yıldır çözülemeyen bir konu'

Pakistan Büyükelçisi Cüneyd, depremde hayatını kaybedenleri andığını belirterek, Türk halkına yaşanan acılar için başsağlığı dileklerini iletti. Cüneyd, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki çözülmemiş en eski sorunlardan birisi olduğunu söyledi. Bölgede Hint askeri ve paramiliter birliklerinin olmasının, Hindistan'ın bölgeyi işgalinden kaynaklandığını söyledi. Bölgedeki insanların en basit insan haklarından bile mahrum bırakıldığını dile getiren Cüneyd, Keşmir meselesinin 77 yıldır çözülemeyen bir konu olduğunu kaydetti. Cüneyd, Türkiye'ye konu hakkındaki tutumu için teşekkür ederek, Pakistan ile Türk halklarının kardeş olduğunu vurguladı.

'Dünyada hiçbir sorun çözümsüz kalmaz'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Türkiye olarak Keşmir de dahil olmak üzere hak ihlallerinin son bulması için çağrılar yapıldığını belirterek, "Türkiye olarak Pakistan'ın Keşmir davasında yanında olduğumuzu her vesileyle ifade ettik. Keşmir'in kendi kendini yönetme iradesini, yönetme hakkını, tarihsel süreçte sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Dünyada hiçbir sorun çözümsüz kalmaz. Muhakkak ne kadar uzarsa uzasın 'bir gün sonuç bulacaktır' diye ümit ediyoruz. Türkiye olarak inanıyoruz ki Keşmir halkı, haklı mücadelesine uygun bir biçimde kendi kendini yönetme hakkına bir gün sahip olacak" dedi.

Yanık, Keşmir'in kendisi için tıpkı Filistin gibi Doğu Türkistan gibi önemli bir mesele olduğuna dikkat çekerek, bugün burada bulunmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.