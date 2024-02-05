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Beşiktaş antrenmanlara başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş antrenmanlara başladı mask

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

# devam, saat

05 Şub 2024 - 14:17 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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