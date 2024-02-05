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DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama mask
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik 3 Ocak'ta operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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05 Şub 2024 - 13:45 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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