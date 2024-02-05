H.K. (37) idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) M.K. (32) yaralandı. Yaralılar, kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı
Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.