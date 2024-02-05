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Hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı

Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana geldi.

Hafif ticari araç devrildi; 6 yaralı mask

H.K. (37) idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) M.K. (32) yaralandı. Yaralılar, kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 Şub 2024 - 13:36 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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