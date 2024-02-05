Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu yolu mevkisindeki sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden tarlasına gitmek isteyen Mustafa Tunç, sabah saatlerinde suda hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Antalya Havalimanı'nda çalışan Murat Aygün'e ait olduğu tespit edilirken; incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedi görüp ihbarda bulunan Mustafa Tunç, "Seralarımı günlük kontrole geliyorum. Sabah da gelince suyun içerisinde birini gördüm. Erkek birine ait. Görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdim, onlar da geldi" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.