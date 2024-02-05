25 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 10 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Akkaya’nın burada duran kalbi, yapılan müdahale ile yeniden çalıştırıldıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine tedavisi süren Akkaya, dün gece yaşamını yitirdi.
Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.