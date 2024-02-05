22. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Sonuç bildirgesinde, dünyanın değişimine ayak uydurabilmenin ötesinde, bu değişimin tetikleyicisi olacak nitelikli bireyler yetiştirmekle sorumlu olanların eğitimciler olduğuna işaret edildi.

Temada yer verilen "eğitime bütünsel yaklaşım"ın, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına hitap edilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu aktarılan sonuç bildirgesinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Eğitime bu vizyonu kazandırmak nasıl mümkün olur? Üstelik bunu yapay zekaya rağmen değil, yapay zeka ile nasıl başarabiliriz? Son yıllarda başta eğitim olmak üzere birçok sektörde devrim yaratan yapay zeka teknolojisi gündemde. Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir teknoloji olan ChatGPT ve benzer yapılar öğrencilere kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayarak, akademik performansı artırmaya ve eğitimi her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir, aynı zamanda okul yönetiminin de işini kolaylaştırabilir. Yapay zekada yaşanan bütün bu gelişmelerin eğitime etkisi, yapay zeka entegrasyonunun etik, pratik ve pedagojik sonuçları, politika yapıcılar, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler için dikkate alınmalıdır."

- "Öğrencilerin hayal kurma yetenekleri her zamankinden önde olmalı"

Bildirgede, evrenin bilinmezleriyle insanların bilimsel merak ve keşif tutkusunu birleştirme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

Dünya dışı yaşam araştırmalarının, teknolojik ilerlemelerin, yapay zekanın insan yaşamına etkilerinin izi sürülerek, eğlenceli ve etkileyici yöntemlerle geniş kitlelere bunları aktarmanın ve bilimsel merakı tetiklemenin yollarının bulunması gerektiği vurgulanan bildirgede, "Öğrencilerin yalnızca bilgi ve becerileri değil, bilme isteği, hayal kurma yetenekleri, hoşgörü, saygı, etik, bilge cesaretleri, farklı bakış açıları her zamankinden de çok önde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.