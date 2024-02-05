Yeni kadın yatırımcılara destek programı!

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Kadın Yatırımcı Yetiştirme Programı'na, Girişimci İş Kadınları Derneği, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve Ankara Sanayi Odası paydaş olarak destek veriyor.

Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlere başvurular 29 Şubat Perşembe saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Programın hedef kitlesi, girişimcilere yatırım yapmak isteyen ve yatırımcı olmak isteyen beyaz yakalı, yönetici veya deneyimli girişimci iş kadınları olarak belirlendi.

Eğitime kabul aşamasında, Ankara'da faaliyet gösteren, finansal okuryazarlığı bulunan, işletme ortaklığı veya yöneticiliği olan kadın iş insanlarına öncelik verilecek.

30 kişiyle sınırlı eğitime katılması uygun bulunan kişilere bildirim 4 Mart'a kadar yapılacak.

Eğitimde kadın yatırımcı adaylarına "yatırım ekosistemi ve dinamikleri", "risk getiri analizi", "değerleme" gibi alanlarda eğitimler verilecek. 7 Mart'ta başlayacak eğitimler, 5 Nisan'a kadar ücretsiz devam edecek.

Eğitime ilişkin detaylı bilgilere Ajansın "https://ankaraka.org.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.