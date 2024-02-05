Erciyes, tatil boyunca 1,5 milyon kişiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölgede, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği ise Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sağlanıyor. Sömestir tatilini kapsayan 15 günlük süre boyunca yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde yaralanan, kaybolan, mahsur kalan, kişisel eşyalarını kaybeden kişilerin yanı sıra asayiş olayları olmak üzere toplam 850 kişiye JAK Timleri, Jandarma Asayiş Timleri ve Trafik Timlerince müdahale edildi. Pist alanında yaralanan ve mahsur kalan vatandaşlar ise jandarma ekiplerine bağlı kar motorları ile bulundukları konumdan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.