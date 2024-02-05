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5. Dönem Toplantı Tutanağı imzalandı

Cibuti’de resmi temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantı Tutanağı’nın imzalandığını açıkladı.

5. Dönem Toplantı Tutanağı imzalandı mask
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Bakan Uraloğlu, açıklamasında, “ Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantı Tutanağı’nı imzaladık. Yeni dönemin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine, ulaştırma alanındaki proje ve yatırımlara, ikili ilişkilerimizi farklı boyutlara taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin kazan-kazan anlayışı ve güven temelinde yıllar boyu süreceğine inanıyoruz” dedi.

# Türkiye

05 Şub 2024 - 12:57 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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