5. Dönem Toplantı Tutanağı imzalandı

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, “ Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. Dönem Toplantı Tutanağı’nı imzaladık. Yeni dönemin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine, ulaştırma alanındaki proje ve yatırımlara, ikili ilişkilerimizi farklı boyutlara taşınmasına katkı sağlamasını diliyorum. Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerimizin kazan-kazan anlayışı ve güven temelinde yıllar boyu süreceğine inanıyoruz” dedi.
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# Türkiye
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.