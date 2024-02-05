Depremde ölenler için Hatay'a 100 bin karanfil

Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri, birinci yıl dönümünde karanfillerle anacak. 55 bin 537 kişinin anısına 100 bin kırmızı karanfil dağıtılacak. Antalya Süs Bitkileri İhracatçılar Derneği, Hatay İli Çiçekçiler Derneği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Akut Vakfı iş birliğinde anma törenlerinin yapılacağı yerler ile mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.

'CANLARIMIZI KIRMIZI KARANFİLLER İLE ANACAĞIZ'

Hatay İli Çiçekçiler Derneği Başkanı Bülent Çıldır, 6 Şubat deprem felaketinin birinci yılında deprem şehitlerinin kırmızı karanfiller ile anılacağını kaydetti. Antalyalı çiçek üreticilerinin yetiştirdiği karanfillerin Hatay'a gönderildiğini belirten Çıldır, "Antalya'dan gelen 100 bin kırmızı karanfili, derneğimiz organizasyonuyla başta mezarlıklar olmak üzere anma programlarının yapılacağı yerlere ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden canlarımızı kırmızı karanfiller ile anacağız" diye konuştu.

Çıldır, Antalyalı çiçek üreticilerinin depremin ilk gününden bu yana maddi ve manevi olarak yanlarında olduğunu belirterek, "Depremin yıl dönümü anmalarında bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.