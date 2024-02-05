Meslektaşını, döverek öldürdü

Günaysınır'da oturan Ali Osman Kurt ile meslektaşı Yıldırım Uyan, 17 Ocak günü iş mevzusu nedeniyle tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt'un başına vurarak yaraladı. Taraflar bu olay üzerine birbirinden şikayetçi oldu. Ali Osman Kurt, 1 Şubat günü de otomobiliyle cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan'ı sopayla dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak otomobiline alarak dağlık araziye götürdü. Öldüğünü anlayınca da Uyan’ın cesedini gömdü.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Uyan'ın çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Uyan'ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Osman Kurt'un otomobiliyle Uyan'a çarpıp, dövdüğünü tespit etti.

CESEDİNİ YAKMAK İSTEMİŞ

Gözaltına alınan Kurt, ilk sorgulamasında inkar etti. Ardından da suçunu itiraf eden Kurt, ifadesinde ''Daha önce iş nedeniyle kavga etmiştik. Bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Olay günü aracımla takip ettim. Önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm" dedi.

​Ali Osman Kurt'un, gösterdiği yerde Yıldırım Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Osman Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Uyan'ın cenazesi de bugün ilçe mezarlığına defnedildi.