- Asayiş

Meslektaşını, döverek öldürdü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30), daha önce kavga ettiği meslektaşı Yıldırım Uyan'a (42) otomobiliyle çarpıp, döverek öldürdü. Uyan'ın cesedi, ailenin kayıp başvurusu üzerine ortaya çıktı ve gözaltına alınan Kurt tutuklandı.

Meslektaşını, döverek öldürdü mask

Günaysınır'da oturan Ali Osman Kurt ile meslektaşı Yıldırım Uyan, 17 Ocak günü iş mevzusu nedeniyle tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt'un başına vurarak yaraladı. Taraflar bu olay üzerine birbirinden şikayetçi oldu. Ali Osman Kurt, 1 Şubat günü de otomobiliyle cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan'ı sopayla dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak otomobiline alarak dağlık araziye götürdü. Öldüğünü anlayınca da Uyan’ın cesedini gömdü.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU 

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Uyan'ın çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Uyan'ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Osman Kurt'un otomobiliyle Uyan'a çarpıp, dövdüğünü tespit etti.  

CESEDİNİ YAKMAK İSTEMİŞ 

Gözaltına alınan Kurt, ilk sorgulamasında inkar etti. Ardından da suçunu itiraf eden Kurt, ifadesinde ''Daha önce iş nedeniyle kavga etmiştik. Bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Olay günü aracımla takip ettim. Önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm" dedi.

​Ali Osman Kurt'un, gösterdiği yerde Yıldırım Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Osman Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Uyan'ın cenazesi de bugün ilçe mezarlığına defnedildi.

# Ali Osman Kurt, Konya, meslektasını doverek oldurdu, Yıldırım Uyan, şubat, ile, bir, Ocak, sevk

05 Şub 2024 - 12:20 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL