Asker eğlencesi kötü bitti

Karamanlı ilçesinde Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Çolak’ın kontrolünü yitirdiği 15 KF 016 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Mustafa Akalın yaşamını yitirdi, sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tefenni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çolak kurtarılamadı. Durumu ağır olan Bedirhan Yıldız'ın ise tedavisinin Burdur Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.
Otomobildekilerin Tefenni'de arkadaşlarının asker eğlencesinin ardından Karamanlı'ya dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.