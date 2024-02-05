Riyad'daki WDS Fuarı’na 63 firmayla katılım sağlıyor

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılımı ile gerçekleşen fuar, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojilerini içeriyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün World Defense Show Fuarı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz burada Türk firmaları ve Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ülkemizi temsil etmeye çalıştık. Sadece Savunma Sanayii Başkanlığı ya da sadece burada yer alan büyük firmalarımız, entegratör firmalarımız, alt yüklenicilerimiz değil, tüm savunma sanayiimizi temsil edecek şekilde burada yer aldığımızı değerlendiriyorum. World Defense Show’da 63 firmayla, en çok katılım sağlayan ikinci büyük katılımcı olarak yer alan ülke konumundayız. Toplam alanın yüzde 15’ini Türk firmalarımız doldurdu. Alan itibari ile de en fazla alanı kullanan ülke konumundayız. Fuarın dışında gün içerisinde çeşitli toplantılar da gerçekleştirdik. Şirketlerimizin İyi Niyet Anlaşmaları, geleceğe yönelik planlamalarını ortaya koydukları anlaşmalar da gerçekleştirdik. Hemen hemen her firmamızın irili ufaklı, geleceğe yönelik uzun süreli çalışmaları içeren birçok anlaşması var ve fuar boyunca da bunlar planlandı ve devam edecek. Biz de burada muhataplarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden katılan, bizim de ilişki içerisinde olduğumuz ülkelerin yöneticileri ile Bakanları ya da Savunma Sanayii Başkanlığı muhataplarımız ile toplantılarımız yapılıyor. Stantlara baktığımız zaman şirketlerimiz kullandıkları alt sistemleri veya faydalı yükleri veya mühimmatları kendi ürünlerinde de sergiliyorlar. Olası fırsatlar konuşulurken toplantılara birbirlerini davet ediyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Biz bunların olumlu sonuçlarını ilerleyen zamanlarda daha da çok göreceğiz diye umut ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturan fuar, 8 Şubat’a kadar devam edecek.