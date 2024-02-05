- Asayiş

Otomobilde 3 kilo kokain çıktı

Kütahya'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde 3 kilo kokain çıktı mask
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Kütahya'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sürücüsü ve plakası tespit edilen otomobil, kent girişine kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Thor'un ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş paketler halinde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.D. (47), emniyete götürüldü.

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05 Şub 2024 - 11:17 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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