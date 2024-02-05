Otomobilde 3 kilo kokain çıktı

Kütahya'da durdurulan otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sürücüsü ve plakası tespit edilen otomobil, kent girişine kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Thor'un ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş paketler halinde 3 kilo 16 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.D. (47), emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.