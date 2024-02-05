05 Şub 2024 - 11:02- Gündem G:

"Aylık enflasyon, şubattan itibaren düşecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan etkilerin, enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ocak ayı enflasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, ocak ayı enflasyonunun geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 olduğunu belirterek, " Yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin, enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" dedi.

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05 Şub 2024 - 11:02 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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