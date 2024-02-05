Gayrimenkullerde patlama bekleniyor

Raporu değerlendiren Bilgiçler Yapı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "2024 yılında ofis ve dükkan yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacak. Yeni veya yenilenmiş en iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis-dükkan alanlarına olan talebi gözlemliyoruz" dedi.

Rapora göre, küresel şirketlerin yüzde 56'sının önümüzdeki 3 yıl içerisinde hibrit çalışma sistemini benimsemesi bekleniyor. Bu rakamın yüzde 23'ünün ise ofis-merkezli bir sistemde kalacağı vurgulanıyor. Uzaktan çalışma tercihlerinin yüzde 3'e düştüğü vurgulanan raporda, bu rakamın düşüşünün ofis pazarına yönelik talebin önümüzdeki süreçte de potansiyeli olduğunu gösterdiğine değiniliyor. 2023 yılındaki daralmanın, yüksek finansman maliyetleri, yapısal değişimlere bağlı mesleki taleplerde belirsizlik ve ekonomik görünümle ilgili endişelerin sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, jeopolitik gerilimlerin de küresel olarak ticari gayrimenkul sektöründe yavaşlığa sebep olduğuna vurgu yapılıyor.

“ TÜRKİYE TİCARİ GAYRİMENKUL PİYASASINDA DA HAREKET BEKLENİYOR"

Raporun sonuçlarını değerlendiren Bilgiçler Yapı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, İstanbul'da bugüne dek 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek "2023 yılında konut piyasasında ciddi bir daralma yaşandı. Buna rağmen ticari gayrimenkul yatırımcısı, konut yatırımcısı kadar hız kesmedi. Küresel pazarda olduğu gibi Türkiye'de de bir yavaşlama vardı. Ancak enflasyondaki düşüş beklentimiz ve faiz oranlarının düşmesi gibi öngörülerimiz bize 2024 yılında hareketlilik olacağını işaret ediyor" diye konuştu.

İstanbul Bayrampaşa'da 110 bin metrekarelik yeni projeleri AKTİM Çarşı-Ofis projesinde inşaatın devam ettiğini belirten Bilgiç, “Yatırımcıların ilgisinin ticari gayrimenkullerden dağılmadığını gözlemliyoruz. Enflasyon oranında kazanç elde edebilecekleri bir enstrüman olduğu için, ticari gayrimenkul ve ofis yatırımcısının iştahında azalma yok" dedi.

“MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OFİS ALANLARI TERCİH EDİLECEK"

Bilgiç, “Kaliteli ve güvenli markalara olan talep şaşırtıcı değildi. Yeni nesil mimariyle tasarlanan projeler, üretkenliği artıracak çözümlerin finansal performansı artıracağı öngörüsü, yatırımcıyı sektörümüzde bize çekiyor. 2024 yılında ofis ve dükkan yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacak. Yeni veya yenilenmiş en iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis-dükkan alanlarına olan talebi gözlemliyoruz. Kurumlar kendi marka değerlerine uygun kriterlerde ofis-dükkan tercihlerinde bulunuyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trendler değişiyor. Sadece kira getirisi değil, marka kimliklerine uygun yeni alanlar tercih eden kurumlar, personel ve müşteri memnuniyeti ile yenilenme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.