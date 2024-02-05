Yemen’de seyir füzelerini imha etti

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD kuvvetleri 4 Şubat’ta saat 10:30'da Kızıldeniz'deki gemilere fırlatılmak üzere hazırlanmış olan dört adet gemisavar seyir füzesini vurdu. ABD kuvvetleri füzeleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.
CENTCOM ayrıca İngiltere ve ABD’nin ortak düzenlediği, 16 ayrı bölgede 36 Husi hedefinin vurulduğu operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.