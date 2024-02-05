05 Şub 2024 - 09:20- Ekonomi

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklandı. ENAG'ın verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 artış gösterdi. Ayrıca, enflasyonun son 12 aylık artış oranı yüzde 129,11 olarak kaydedildi.