05 Şub 2024 - 08:52- Gündem G:

5 ŞUBAT LAİKLİĞİN ANAYASA’DA 87. YIL DÖNÜMÜ

Tam 87 yıl önce bugün, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına dahil edilen laiklik, insanlığın en önemli kazanımlarından biri olarak tarihe geçti.

5 ŞUBAT LAİKLİĞİN ANAYASA’DA 87. YIL DÖNÜMÜ mask

5 Şubat 1937'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına büyük mücadelelerle kazanılan laiklik ilkesi dahil edildi

Tarihçi ve yazar Sinan Meydan resmi sosyal medya hesabından Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girmesini kutlayan bir paylaşım yaptı.

Meydan, paylaşımında "Tam 87 yıl önce bugün, 5 Şubat 1937'de LAİKLİK anayasaya girdi.Laik Cumhuriyet, anayasal güvence altına alındı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi şöyledir:

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." 

Yaşasın Laik Cumhuriyet..." sözlerine yer verdi.

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05 Şub 2024 - 08:52 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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