5 ŞUBAT LAİKLİĞİN ANAYASA’DA 87. YIL DÖNÜMÜ

5 Şubat 1937'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına büyük mücadelelerle kazanılan laiklik ilkesi dahil edildi
Tarihçi ve yazar Sinan Meydan resmi sosyal medya hesabından Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına girmesini kutlayan bir paylaşım yaptı.
Meydan, paylaşımında "Tam 87 yıl önce bugün, 5 Şubat 1937'de LAİKLİK anayasaya girdi.Laik Cumhuriyet, anayasal güvence altına alındı.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi şöyledir:
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir."
Yaşasın Laik Cumhuriyet..." sözlerine yer verdi.
Tam 87 yıl önce bugün, 5 Şubat 1937'de LAİKLİK anayasaya girdi.Laik Cumhuriyet, anayasal güvence altına alındı.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi şöyledir:
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına… pic.twitter.com/nR7nJ8E2zm
— Sinan Meydan (@SMEYDAN) February 4, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.