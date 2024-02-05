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CHP'yi yıkan haber

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü vefat etti

CHP'yi yıkan haber mask

Şehit cenazesinde kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma alınan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti.

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05 Şub 2024 - 08:39 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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