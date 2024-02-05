CHP'yi yıkan haber

Şehit cenazesinde kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma alınan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü hayatını kaybetti.
Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/Iqp5MzGkNK
— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.