Audi’nin yeni fabrikası üretime başladı

Audi FAW Yeni Enerjili Araç Şirketi CEO’su Helmut Stettner, Jilin eyaletinde bulunan fabrikanın planlanan yıllık üretim kapasitesinin 150 bin araçtan fazla olduğunu söyledi.

Çin pazarına dönük olarak tasarlanan tamamen elektrikli üç modelin yılsonuna kadar üretim bandından çıkması ve gelecek yılın başından itibaren piyasaya sunulması bekleniyor. Çin’in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grup ile iş birliği yapan ve toplamda 35 milyar yuanı (yaklaşık 4,9 milyar dolar) aşkın yatırımla hayata geçirilen Audi FAW Yeni Enerjili Araç projesinin temeli, Haziran 2022’de atılmıştı.

Öte yandan bir başka Alman şirketi olan Leoni de Çin’in Jiangsu eyaletinin Changzhou kentinde yeni bir yatırıma başlayacak. Alman kablo devi Leoni, Changzhou’da yeni enerjili araçlarda kullanılan kabloları üretmek amacıyla 100 milyon dolar yatırımla üretim tesisi kuracak.