Amerika'da güvenli yatırımın adresi

ABD başta olmak üzere yurt dışında yatırım yaparak döviz cinsinden kâr elde etmek isteyen birçok kişi, danışmanlık şirketlerinin kapısını çalarken konut gibi uzun vadede geri dönüş sağlayan güvenilir limanlara yöneliyor. Amerika'da ise kira geliri elde etmek için en güvenli şehir Washington D.C. olarak görülüyor. Bunun nedenlerinin başında ise bölgede Devlet Kira Destek Programı sunan en avantajlı şehir olarak öne çıkması yer alıyor. Bu yatırım avantajını sunan şirketler arasındaki Investhome Inc. Kurucusu Emin Berk Sever, Türk yatırımcılar için bu durumun fırsat olduğunu ve ABD'de yatırımın dikkat çekici avantajlarını aktardı.

“Yatırım için ideal projeler üretiyoruz”

Amerika’da kiralama hizmeti, ev sahibi temsilciliği, yatırım danışmanlığı gibi pek çok hizmet sunduklarını dile getiren Emin Berk Sever, 350 kişilik ekibi ile süregelen başarısının kilit noktalarına şu sözlerle değindi: ”En çok önem verdiğimiz nokta yatırım için ideal projeler üretmek. Müşterilerimize kazançlı gayrimenkul fırsatları oluşturmak üzere çalışıyoruz. Çünkü, sıfır projelere yoğun kiracı ilgisi aşikar. Bu anlamda Washington'ın yüksek talep gören bölgelerinde projeler her zaman için güvenli yatırım aracı olarak görülüyor."

“Örnek daireler için sanal turlar oluşturuyoruz”

Sundukları hizmetlerin yanı sıra tüm süreçlerde şeffaflığa özen gösterdiklerinin altını çizen Emin Berk Sever, "Örnek dairelerimiz için sanal turlar yapıyoruz. Bu sayede, yatırımcı ABD'ye gelmeden satın alacağı konutun tüm detaylarını inceleyebiliyor. Projelerimizin yapım süreçlerini de çevrimiçi olarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu gibi birkaç noktaya daha dikkat etmemiz, yatırımcılarımız ve şirketimiz arasında bir güven oluşmasını sağlıyor" dedi.

“Amerika’da pek çok hizmet sunuyoruz”

Amerika’da ev satın almak için vatandaşlık, oturum izni hatta ülkeye giriş bile gerekmediğini belirten Investhome Inc. Kurucusu Emin Berk Sever, "Türk yatırımcılar için en kolay satın alım sürecini sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ABD'de yatırım hizmeti sunan şirketlerden daha çok talep gören bir markayız. Çünkü güvenli yatırım imkanı sunuyoruz. Tüm projelerimiz inşaat bitirme teminatına sahip. Yatırım yapılan gayrimenkul için kiralama hizmeti, ev sahibi temsilciliği, kiracı ile iletişim, finans fırsatları, topraktan satın alım gibi pek çok işlemi yatırımcılarımız adına gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz kârlı yatırım için ülkelerinden çıkış yapmaya bile ihtiyaç duymuyor” ifadelerini kullandı.

“Bizzat inşaat şirketi olarak sektörde öne çıkıyoruz”

Investhome Inc. Kurucusu Emin Berk Sever, diğer yatırım danışmanlık şirketlerinden farklı olarak hem bir inşaat hem de bir yatırım danışmanlığı şirketi olduğunun altını çizerek, ” Amerika’da pek çok inşaat şirketi bulunuyor. Ancak Türk yatırımcılara bu kadar geniş çaplı yatırım olanağı sunan, teminat gösterebilen, kiralamadan yönetim hizmetine kadar pek çok hizmet sunan bir inşaat şirketi bulunmuyor. Her ne kadar, Türk emlak sektöründe kalıplaşmış ABD’de yatırım şirketi bulunsa da, bu kurumlar sattıkları konutu inşa etmiyorlar” şeklinde konuştu.

“Amerika’da 75 milyon dolarlık yatırım olanağı sunuyoruz”

20 yılı aşkın tecrübeleriyle gayrimenkul sektöründe Amerika’da yatırım kalıbının dışına çıktıklarını dile getiren Investhome Inc. Kurucusu Emin Berk Sever, “Çeşitli, güvenli yatırım alternatifleri, kira garantisi, ev sahibi temsilciliği hizmeti, mortgage ile yatırım yapma olanağı sunuyoruz. Bizim amacımız Türk yatırımcılar için Amerika’da güvenli yatırım dendiğinde ilk akla gelen şirket olmak. Şu ana dek 8 projemizle 75 milyon dolarlık yatırım sermayesine ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“ABD 2024’te Türk yatırımcılara fırsatlar sunuyor"

Şirketinin yüksek yatırım sermayesi ve geniş proje ağını Türk yatırımcılara sunan Investhome Inc. Kurucusu Emin Berk Sever, sözlerini şöyle noktaladı: ”Ocak ayı sonunda gerçekleştireceğimiz 2617 Penn Residence isimli projemizin lansmanı ile müşterilerimize yeni fırsatlar sunacağız. Bu projemizde avantajlı ödeme seçenekleri de oluşturuyoruz. 50 bin dolar peşinatla ABD'de yatırım yapmayı mümkün kılacağız. Her projemizde olduğu gibi %35 peşinatla mortgage kullanımı sağlayacağız. 2024'te buna benzer 3 projemizi daha hayata geçireceğiz. 2024’ün ikinci yarısında ise yatırım sermayemizi 150 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”