Kanser, ölüm nedenleri arasında ikinci sırada

4 Şubat, Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Türkiye’de birçok ilacın temininde sıkıntı yaşandığını ve bunların arasında hayati öneme sahip kanser ilaçlarının da bulunduğunu söyledi.

Saydan, Kanser hastalığının hem dünyada hem Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını söyleyerek, dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, Türkiye için ise her 5 ölümden birinin kanser hastalığı nedeniyle olduğunun altını çizdi.

Saydan açıklamasında şunlara değindi:

“Bulunamayan ilaçlar arasında yer alan, yaşamsal nitelikte olan ve yerine verilebilecek seçenek olmayan kanser ilaçlarının temininde de sorunlar yaşanıyor. İlacını bulamayan/alamayan kanser hastasının da tedavisi aksamış oluyor.

Ülke genelindeki tüm meslektaşlarımız birçok ilacın temininde sıkıntı çekiyor ve ne yazık ki hastalarımız da mağdur oluyor. Özellikle ithal olarak yurtdışından gelen ilaçlar başta olmak üzere aralarında kanser ilaçlarının da olduğu bazı ilaçlara ulaşmakta sorun yaşıyoruz. Bu sürecin başlıca sebebi; ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesidir. Her türlü girdi maliyeti ve işletme gideri arttığı halde Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen Euro kuru bugün hala reel kurun ancak %50sine erişebilmiş durumdadır. Bu ekonomik gerçekler maalesef tüm sektöre ağır bir yük getirmektedir. Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve ‘yok’ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler ithal edilmemekte, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemektedir.

Büyük bir emek, zaman ve işgücü kaybının yanı sıra ilacın bulunabilir olmaması halk sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Olumsuz etkilerinin ekonomik değeri maalesef ki paha biçilemez büyüklüktedir. Hep söylediğimiz gibi “bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır.”

SAYDAN: “İLACIN BULUNABİLİR OLMASI İÇİN YENİ BİR SİSTEM GEREKLİ”

Saydan, piyasadaki Euro kurunun 33 lira, buna karşılık ilaç fiyatı hesaplanırken kullanılan Euro kurunun da 17,5 lira olduğunu hatırlatarak, “Kurlar arasındaki bu makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor. En kısa sürede İlacın bulunabilir hale gelmesi için sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor” dedi.