Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 6 Şubat depreminin yıldönümünde yayımladığı “7.7 Unutma” isimli kitapta fotoğraflarla deprem gerçeğini anlattı. Deprem bölgesinde görev yapan 28 foto muhabiri, fotoğrafları ve kaleme aldıkları yazılarla 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz “Yüzyılın Afeti”ni anlattı. Kitap, deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini hatırlatmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kitapta yer alan fotoğraflarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’nde sergileniyor. 77 fotoğrafın yer aldığı sergi, 10 Şubat’a kadar gezilebilecek.

“MİLLETÇE SARSILDIK”

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılan “7.7 Unutma” adlı yayının sunuş yazısında Başkan Numan Kurtulmuş, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle, milletçe sarsıldığımızı, adeta küçük bir kıyamet yaşadığımızı söyledi. 11 il ve yaklaşık 15 milyon kişinin depremden etkilendiğini, aralıksız sürdürülen çabalar neticesinde enkaz altındaki vatandaşların kurtarıldığını aktaran Kurtulmuş, yazısında şunları kaydetti;

“Karşı karşıya kaldığımız deprem nebulası, öylesine şiddetliydi ki, ülke tarihinin en ağır sonuçlarıyla baş başaydık, bu yüzden ihtiyaçlar ne kadar karşılanırsa karşılansın aileler, akrabalar, komşular, arkadaşlar birbirini yitirmenin acısıyla sarsılıyordu. Depreme karşı sadece bazı bölgeler değil, ülkece hazırlıklı olmak zorundayız... Cumhurbaşkanımız ve tüm Kabine, iktidarı muhalefetiyle TBMM, tüm kamu kurumları, tüm sivil toplum grupları 6 Şubat depremi sonrasında yaraları sarmak için seferber oldu. İllerde, ilçelerde, okullarda kurulan yardımlaşma teşkilatları ve tek tek vatandaşlarımız, ayakta alkışlanacak bir milli bütünleşme örneği sergileyerek, muazzam bir toplumsal dayanışmayı ortaya koydu.

YENİDEN AYAĞA KALKMANIN FOTOĞRAFLARI

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin ‘7.7 Unutma!’ konulu fotoğraf seçkisine göz atarken, o günlere geri döndüm adeta... Fotoğraf, an’a tanıklık eden bir sanat ve aynı zamanda vaktin şahidi olmaya dair vakti delillendiren bir eylem. Hem hukukun hem yönetim hizmetlerinin hem de basın yayın ve sanat dünyasının fotoğrafa duyduğu ihtiyaç asrımızın gereksinimlerindendir. Çünkü fotoğraf ‘O anın içindeki insan’ demektir. Foto muhabirleri, depremin içinde, o en zor anlarda, hayati tehlikeyle burun buruna geçirdikleri o dakikaların şahitliğini deklanşöre basarak gerçekleştirdiler. Fotoğrafın, ‘orada olmaya’ dair verdiği mesaj, bizleri ve aslında tüm toplumu yönlendirecek hatta uyandıracak bir güce sahiptir. TBMM, milli iradenin tecelligahı olan bir makamdır. Fotoğraflar da halkın iradesini yansıtan gerçekler olarak, milli iradenin ayrılmaz birer parçasıdır... Bize; acının, hüznün, umudun, yaraları sarıp yeniden ayağa kalkmanın fotoğraflarını çekip getirenlere teşekkürlerimi sunuyorum.”

29 GAZETECİYE ADANAN SERGİ

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini unutturmamak adına hazırladığı kitap ve açılan sergiyi, “Depreme engel olunamaz ama yıkılan binalara ve kayıplara olunabilir” temasıyla depremde hayatını kaybeden 29 gazeteciye adadı. Deprem bölgesinde görev yapan gazetecilerden biri olan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, dünyanın bir çok bölgesinde afet ve çatışmalarda görev yaptığını dile getirerek, “30 yıllık mesleki yıllanmışlığımda hiç şüphesiz 6 Şubat dönüm noktası oldu. Yıkım o kadar büyüktü ki caddesi, sokağı kalmamıştı koca kentlerin. 100 yılın en büyük felaketi ne fotoğraflara sığıyor ne ekranlara taşınabiliyordu. Acıya tanık oldum. Ama yardım ve birlikteliğin gücünü de yakından gördüm. Dünyanın her bir coğrafyasından, Türkiye’nin her şehirden binlerce, milyonlarca insan bu depremde yardıma koştu. Zihnimizde yan yana getiremediğimiz farklılıktaki yapılar yardımlara birlikte omuz verdi. Deprem yine olacak. Depreme engel olunamaz elbet ama depreme dayanıklı yapılarla, deprem konusunda eğitimi arttırarak kayıplara engel olunabilir. Bu kitap, sergilenen ve Yılın Basın Fotoğraflarımızda ödül alan fotoğraflar bu alanda farkındalığa, depremi akıllarda tutmaya katkı sağlar. Ve bizler de bu fotoğrafları bir daha çekmeyiz” diye konuştu.

50 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetindeki deprem ve ardından gelen depremlerde, 11 şehir derinden etkilendi. Art arda gelen yıkıcı afetle birlikte 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, 122 binden fazla kişi yaralandı, 35 binden fazla bina yıkıldı, 300 bine yakın bina ağır hasar aldı, en az 5 milyon kişi farklı bölgelere göç etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük felakette 29 gazeteci de hayatını kaybetti.

KİTAPTA YER ALAN İSİMLER…

Adem Altan, Ahmet Faruk Sarıkoç, Beyza Coşkun, Burak Emek, Can Özer, Cihat Öztürk, Efekan Akyüz, Emrah Gürel, Erdem Şahin, Ergün Ayaz, Francisco Seco, İsmail Coşkun, Levent Kulu, Mert Gökhan Koç, Necati Savaş, Onur Doğman, Osman Altınışık, Rıza Özel, Sedat Suna, Selahattin Sönmez, Sinan Ozan Demirci, Talip Köleoğlu, Tolga İldun, Tunahan Turhan, Uğur Yıldırım, Ümit Bektaş, Ünal Çam, Yavuz Özden.

TÜRKİYE FOTO MUHABİRLERİ DERNEĞİ

12 Haziran 1984 yılında kurulan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), Bakanlar Kurulu’nun 02.11.1989 tarih ve 89/94719 sayılı kararı ile “Kamu yararına çalışan dernekler” statüsündedir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği etkinlikleri ile gazeteciliğin en zor alanında çalışan meslektaşlarının sesini duyurmaya ve basın fotoğrafçılığı konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde görev alan TFMD; sergileri, basılı yayınları ve etkinlikleriyle sivil toplum örgütleri arasında adından söz ettirmektedir. Derneğin 1985’ten bu yana aralıksız düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve medyanın en prestijli fotoğraf ödülleridir.