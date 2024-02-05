Feyyaz Uçar'dan transfer açılması

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın tamamının galibiyeti Samet Aybaba'ya hediye ettiğini söyleyen Feyyaz Uçar, "Bugün Semih Kılıçsoy'un çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Onun dışında takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye etti. Onun yaş günüydü. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah bu arzulu, istekli oyuna devam edecek oyuncularımız. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor. Arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. Önümüzdeki hafta içinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ATAK SONLARINDA HEP SEMİH'İN İMZASI VAR"

Semih Kılıçsoy'un son yıllardaki en yetenekli Türk futbolculardan biri olduğunu belirten Uçar, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda yetişmiş en yetenekli Türk oyunculardan. Teklifler zaten başladı. Vincenzo Montella da milli kadroya davet edecektir. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var" dedi.

Daniel Amartey'in Hatayspor maçında da iyi oynadığını aktaran Feyyaz Uçar, "Amartey'in 6 numara oynadığını biliyoruz. Hatay maçında da çok iyi oynamıştı. İstediğinde iyi bir ön libero olabiliyor. Satışla ilgili hocadan bir şey gelmedi. Ayrılan bazı oyuncularımız var. 11 ve yedeklerden bir ayrılık olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KARAR FERNANDO SANTOS'UNDUR"

Feyyaz Uçar, Vincent Aboubukar ve Rachid Ghezzal ile ilgili gelen soruya, "Aboubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek. FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde. Kadro dışı diye bir şey yok. Performansından memnun olmasanız bile takımla idmanına müsaade ediyorsunuz. Ghezzal 11'in değişilmez ismi oldu. Aboubakar'dan da aynısını bekliyoruz. Bütün karar Fernando Santos'undur. Ghezzal'ın sözleşmesinde öyle bir şart var. Sezon başı 20'şer maç oynadığı zaman otomatik uzuyor. Bu hocanın tasarrufudur. Önümüzdeki sezon kadrosunda görmek isterse oynatır" cevabını verdi.

"TAYYİP İYİ OLDUĞU ZAMAN KADROYA GİRECEK, FORMAYI KAPACAK"

Tayyip Talha Sanuç'un iyi olduğunda kadroya gireceğini belirten Uçar, "Tayyip uzun süre oynamadıktan sonra oynadığı 2 maçta da elinden geleni yaptı. Eski performansından biraz uzak. O da banko oyunculardan biri olacak. Onun güzel gollerini de özledik. Tayyip bizim oyuncumuz. İyi olduğu zaman kadroya girecek, formayı kapacak" dedi.

Feyyaz Uçar sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tüm takımlarımız için adalet istiyoruz. Bugün Rayyan Baniya'nın Semih'e yaptığı hareket aklımıza takıldı. Her takımın haklı olduğunu düşündüğü pozisyonlar var. Biz adaleti herkes için istiyoruz."