Kur Korumalı Mevduat'ta süre değişikliği

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta süre uzatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Tebliğin yayım tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.