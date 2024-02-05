Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından yayınlanan basın duyurusuna göre; parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Kararda, katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacağı da belirtildi.
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Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.