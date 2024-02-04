“Görüştüğümüz oyuncular var”

Süper Lig’de 24’üncü haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Beşiktaş ve Trabzonspor’un istenilen sonuçları almadığını belirten Abdullah Avcı, “Son haftalarda iki büyük camianın istediği sonuçları alamadığı bir dönemi yaşıyoruz. Birbirine yakın, oyunların değiştiği süreçler. Ben ikinci defa geldim. İnişler çıkışlar oluyor. İki büyük camia bu süreci sağlıklı geçirmiyor. Üst üste 4’üncü maçı kaybettik. Koyduğumuz hedefe giderken, belki arayı açacakken biraz geride kaldık. 11’den 7-8 futbolcunun olmadığı, ayrılanların, Afrika Uluslar Kupası’nda olduğu gibi süreci zorlanarak yaşadık. Kırılmalar olacaktı. Son 3 maçı kaybetmeyebilirdik. Büyük bir camiayız. Her zaman çıkışlar vardır. Kazanma serisine tekrar başlayacağız” diye konuştu.

“SON 3 MAÇTAKİ EN İYİ OYUNU OYNADIK”

Mahmoud Trezeguet ve Stefano Denswil’in takıma dönüşüyle oyun üstünlüğünü ele aldıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:

“Üstün olan bizdik. Son 3 maçtaki en iyi oyunu oynadık. İlk şutta golü yedik. Hakem hakkında 20 senede 5 kez konuşmuşluğum yoktur. Bir keresinde hakem de ben de formsuzum demiştim. Maçı kazanmamız lazım. Hakem de arayıp teşekkür etmişti. Yine merak ediyorum, bilgilendirilmek istiyorum. Bugün benzer pozisyon olduğu için konuşuyorum. Biz Fenerbahçe ile Kadıköy’de de oynadık 3-2 kazandık. Forması sırtında çıkmış bir oyuncuya penaltı tam tersi penaltı verildi. Bugünkü penaltı pozisyonunda ne oldu? Merak ediyorum, bilgilendirilmek istiyorum. Dönüşte gol yedik. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Taçtan hiç yapmamız gereken bir hata. Ne kadar iyi oynarsan oyna detaylar sonucu etkiliyor. Semih’i vuruşlardan dolayı tebrik ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oyun anlamında kazandık ancak skor olarak kazanamadık. Oyuncularımız Afrika Kupası’nda final oynuyor. Bundan sonraki süreçte taraftarlarımızın desteğiyle Avrupa hedefine devam edeceğiz."

“3’ÜNCÜLÜK HEDEFİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Semih Kılıçsoy’un ilk golünden önce yaşanan pozisyona dair eleştirilerde bulunan Avcı, “Dışarıda bunu muhakkak hakem hocaları, MHK bir açıklama ile bilgilendirir. Genç bir oyuncunun attığı golleri gölgeleyemeyiz. Biz büyük bir camiayız. Biz 3’üncülük hedefine devam edeceğiz. Kupada devam ediyoruz. Her takım her sene şampiyonluğa oynayamaz. Karşımızdaki takım bu ülkenin en eski camiası. Kazanarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİ VE TAKIMI ÇOK SEVİYORUM”

Avcı, Trabzonspor’da ekibiyle güzel hikayeler yazdıklarını aktararak, “Ben ve ekibim işimizi iyi yapıyoruz. Güzel hikayeler gerçekleştirdik. Bir haftadaki 3 maç mı eksi yazacak? Kupalar kazandık. Rekorlar kırdık. Bazen şampiyonluğa bazen 3’üncülüğe oynayacaksınız. Bu da ulaşılabilir bir hedef. Trabzonspor’da teknik direktör olmak, o şehirde olmak zaten motive eder. Şehri ve takımı çok seviyorum. Trabzonspor vazgeçmez, inadıyla” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR”

Trabzonspor’a zarar vermeyecek bir şekilde transfer görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Avcı, “Herkes harıl harıl işini yapıyor. Transfer çalışmaları yapılıyor. Başkanla sürekli görüşüyoruz. 13 kişi ve ilk 11’in 7 oyuncusu yok. Fenerbahçe maçında Bakasetas ve Trezeguet hamle oyuncusuydu. İkinci yarıda oyuna sokmuştuk. Geldiğimiz noktaya bakalım. Trabzonspor’a zarar vermeyen bir durumla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var, beş gün var. Vazgeçmeden devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.