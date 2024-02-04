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Bouly Junior Sambou Konyaspor'da

TÜMOSAN Konyaspor, forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, forvet oyuncusu Sambou'yu renklerine bağladı mask

Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.

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04 Şub 2024 - 22:59 AA Konya- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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