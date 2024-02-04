Bouly Junior Sambou Konyaspor'da

Konyaspor'un resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende Sambou'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Fas ekibi Wydad AC forması giyen Senegalli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda 23 resmi maçta forma giydiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.