MAKİNALI KLASÖR

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Makinalı Klasör mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/125243

1-İdarenin a) Adı : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06420 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Makinalı Klasör b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Adet Geniş Makineli Klasör ve 5.000 Adet Dar Makineli Klasör olmak üzere toplam 35000 Adet Makineli Klasör Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri, Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü, Depolama Dağıtım Servisi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu 9. km) Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde, teknik şartnamede belirtilen şekilde yüklenici tarafından basılan örnek numuneler İdareye teslim edilecek ve numunelerin değerlendirilmesinin ardından Yüklenicinin seri üretime başlama onayı almasına müteakip, tüm ürünler Teknik şartnameye uygun olarak 60 takvim günü içerisinde TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesislerinde bulunan Ek Tesisler Şube Müdürlüğü Depolama Dağıtım Servis Şefliğine teslim edilecektir. (işin süresi (60 takvim günü) seri üretim onayı alınmasını müteakip başlayacaktır.) d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:18 Çankaya/ ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



