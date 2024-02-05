2024/124692 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ETİMESGUT BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/124692

1-İdarenin

a) Adı:Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

b) Adresi:30 Agustos Mahallesı Sehıt Hasan Öztürk Caddesı 5 06790 Etimesgut/Ankara

c) Telefon ve faks numarası:3122441000 - 3122430096

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Gıda Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:12 Kalem (6500 Paket) Gıda Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Etimesgut Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, yükleniciye işe başlama tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde 12 kalem gıda maddesinden oluşan 6500 (altıbinbeşyüz) adet gıda Paketinin teslimi yapılacaktır. İhale konusu gıda maddeleri karton koli içerisinde Müdürlüğümüz deposuna teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanıp, işe başlama tebliğinden itibaren başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.02.2024 10:30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):Etimesgut Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İhale Servisi

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkartılan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda istekli adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi yada İşletme Onay Belgelerinden durumuna uygun olanı, İstekli adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile İş Bitirme Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.üzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.İsteklinin daha önce gerçekleştirmiş olduğu Gıda alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



